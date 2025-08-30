Maxi operazione di Polizia a Isola Capo Rizzuto e Le Castella: 858 persone identificate e due denunce

StrettoWeb

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio il Questore di Crotone Renato Panvino ha disposto un imponente servizio nella città di Isola Capo Rizzuto e in località Le Castella, impegnando personale della Questura tra cui personale della Polizia Amministrativa, dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della D.I.G.O.S., dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

L’attività di prevenzione ha portato all’identificazione totale di 858 persone di cui 116 positivi, 460 veicoli controllati, 6 contestazioni al Codice della Strada e 2 persone deferite all’Autorità Giudiziaria per aver somministrato alcolici a minori.

Le attività si sono dipanate come di seguito riportato.

Sono stati effettuati:

303 controlli a persone, di cui 60 positive in banca dati SDI; 20 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; 136 controlli di veicoli; 3 contestazioni al CDS; 3 controlli ad esercizi commerciali con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di due persone.

La Squadra Mobile ha posto l’attenzione su 20 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso). Tutti residenti nel comune di Isola Capo Rizzuto e nella frazione di Le Castella. L’attività della Squadra Mobile è finalizzata al contrasto della detenzione di armi utilizzate anche in occasione di prevaricazioni, esercizio arbitrario delle proprie ragioni o nel corso di risse.

Le attività di prevenzione hanno anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha controllato 4 veicoli ed identificato 7 persone, di cui 1 positiva, ed ha elevato nr. 1 sanzione al Codice della Strada. La Polizia Ferroviaria, invece, nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie affollate da turisti e pendolari, ha identificato 93 persone, di cui 21 positive, controllato 43 veicoli, ed ha elevato nr. 2 sanzioni al Codice della Strada.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nei territori su indicati ed hanno identificato nr. 124 persone, di cui nr. 29 con precedenti di Polizia e penali e controllato nr. 57 veicoli.

Contestualmente i controlli hanno interessato anche il capoluogo di Crotone, nel corso dei quali gli Agenti delle Volanti e le pattuglie appiedate, dislocate nei luoghi frequentati dalla movida, hanno identificato nr. 376 persone, di cui 70 sono risultate positive, controllato 193 veicoli, ed elevato nr. 3 sanzioni al Codice della Strada.

Nel litorale di Cirò Marina, attualmente frequentato da numerosi turisti, ove risultano avviati molteplici locali di intrattenimento, le pattuglie appiedate, supportate da una postazione mobile, hanno identificato 120 persone, di cui 29 positive, e controllato 51 veicoli. Inoltre, personale della Squadra Amministrativa ha effettuato due controlli ad attività commerciali e ha deferito all’A.G. il titolare dell’attività e un dipendente, per aver somministrato alcolici a minori.

Sul lungomare di Le Castella di Isola Capo Rizzuto, rinomata località turistica e balneare, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 76 persone identificate, di cui 10 positive e 38 veicoli controllati.