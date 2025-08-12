“Inaccettabile”: Matilde Siracusano licenzia Paolo Posteraro, coinvolto nell’inchiesta di Occhiuto

StrettoWeb

Matilde Siracusano ha licenziato Paolo Posteraro, l’ormai ex collaboratore coinvolto nell’inchiesta insieme al Governatore calabrese Roberto Occhiuto. A renderla ufficiale, lo stesso sottosegretario, attraverso una lettera pubblicata da Il Fatto Quotidiano. Nella missiva, il politico messinese spiega i motivi dell’interruzione della collaborazione. Frasi contenute nelle intercettazioni che avrebbero danneggiato la reputazione di Siracusano. “È inaccettabile che qualcuno possa sospettare che le mie decisioni politiche siano condizionate da fattori estranei alle mie valutazioni autonome” ha scritto il sottosegretario.

La lettera

Nella lettera, Siracusano spiega che la decisione è nata “a seguito di quanto emerso da intercettazioni telefoniche nelle quali il mio segretario particolare, Paolo Posteraro, ha espresso giudizi e considerazioni irrilevanti ai fini investigativi ma gravemente lesivi della mia reputazione personale e istituzionale, esponendo la mia vita privata al gossip e alle strumentalizzazioni”.

“Avevo assunto Posteraro per il suo curriculum, per le sue esperienze pregresse e per un rapporto personale che si era consolidato durante la scorsa legislatura. Ma – scrive – il ruolo di segretario particolare richiede, oltre a competenza e capacità operative, un solido rapporto fiduciario. Tale rapporto è venuto meno in modo irreversibile, avendo evidentemente riscontrato comportamenti improntati a falsità ed affermazioni svalutanti in riferimento alla funzione che egli stesso ricopre. Trovo intollerabile che le illazioni del dottor Posteraro possano far sorgere, in chiunque, il sospetto che le mie scelte politiche e professionali possano essere influenzate da fattori estranei alle mie autonome valutazioni”. Per questo, Siracusano ha chiesto “di predisporre il decreto di cessazione dell’incarico del signor Paolo Posteraro, con decorrenza 15 agosto”.