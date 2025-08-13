Mata e Grifone stazionano a piazza Unione Europea. Basile: “Messina con la sua storia conquista i turisti”

StrettoWeb

“Siamo entrati nel cuore delle manifestazioni del Ferragosto messinese e la magia di Mata e Grifone che stazionano in piazza Unione Europea si fa notare: con i volti sorridenti, i selfie, lo stupore negli occhi di chi, per la prima volta vede i giganti“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Sono giorni in cui il senso di comunità si fa più forte e culminerà con la processione della Vara, dove la città si veste di emozioni e orgoglio”, rimarca Basile.

“Vedere i turisti affascinarsi davanti alle nostre tradizioni è un segno che Messina continua a raccontare la sua storia“, spiega Basile.