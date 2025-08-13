Maria e Giuseppe, sposi nel reparto di Terapia intensiva dell’Ismett di Palermo

StrettoWeb

Maria e Giuseppe si sono sposati nel reparto di terapia intensiva dell’Ismett di Palermo dove la donna, proveniente da Malta, è ricoverata per una grave miocardite. La donna era giunta in Sicilia alcune settimane fa a bordo di un elicottero. “Il trattamento salvavita le ha permesso di superare la fase più acuta della malattia e affrontare il trasferimento a Palermo in condizioni di sicurezza. Qui la paziente è stata accolta da un’équipe multidisciplinare, ricoverata da diverse settimane in Terapia Intensiva, seguita costantemente da medici, infermieri e operatori sanitari”, scrive in una nota l’Ismett.

“E’ stata una grande gioia per tutto il personale vedere quanto l’amore possa dare forza anche nei momenti più difficili – afferma Cinzia Di Benedetto, direttore sanitario di Ismett – Siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzare questo desiderio, garantendo al contempo la massima sicurezza clinica”.