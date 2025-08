Marcia della pace a Bova Marina: l’iniziativa per dire stop alle guerre

StrettoWeb

“Il Washington post, importante quotidiano USA, ha pubblicato il nome di 18.500 bambini uccisi a Gaza, di questi circa mille non avevano compiuto un anno. Quest’immane tragedia in atto si somma al grave episodio di terrorismo del 7 ottobre 2023 e a tutti i focolai di guerra presenti nel mondo, non ultimo quello a due passi dall’Italia tra Russia e Ucraina. Ma cos’altro dobbiamo aspettarci per gridare: BASTA!!! Gli intellettuali, la cultura, la società civile, non hanno più motivo per astenersi e non contrastare questo delirio collettivo che ha pervaso il mondo. Tutto ciò che coinvolge le sensibilità di ogni essere umano deve mettersi in moto. Non è più tempo di rimanere indifferenti“. È quanto affermato in comunicato stampa da Giovanni Suraci, coordinatore dei “Poeti per la pace”.

“Chi ha aperto nella propria vita un libro di storia non può ritenere ineluttabile tutto ciò che sta accadendo a Gaza e in tante altre parti del mondo più o meno conosciute. – prosegue Suraci – È inutile insistere nel discutere sui torti e sulle ragioni, sulle cause presenti e passate, di queste tragiche recrudescenze tribali che ricordano i drammi del secolo scorso. Ogni analisi può essere corretta, ma di fatto può, nello stesso tempo, essere divisiva. Ecco perché occorre centrare l’obiettivo sulle ricerche del dialogo per arrivare alla pace e il mondo della cultura deve avere un ruolo propositivo, non può stare alla finestra.

Il Papa Leone XIV nel suo intervento al Giubileo dei giovani ha detto: “Il mondo ha bisogno di missionari di pace”. Gli intellettuali devono avere quindi il coraggio di esporsi, di scegliere tra l’indifferenza e l’agire. A Bova Marina, oggi, organizzato dal poeta Rocco Criseo, in condivisione con tante altre Associazioni e il patrocinio dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco, Andrea Zirilli, è prevista una marcia della pace, per le ore 20.00.

La marcia si concluderà con un concerto in piazza, offerto gratuitamente dal maestro poeta e musicista, Franco Donato, accompagnato dall’artista avv. Marina Neri. Dopo i partecipati incontri di Reggio Calabria, San Luca, Saracinello e Bova Marina, il coordinatore Giovanni Suraci ha comunicato che, in collaborazione con la giuria del concorso nazionale “Poesia per la Pace”, numerose Associazioni culturali e tantissimi poeti del territorio, è in programma la “GIORNATA DELLA PACE”, prevista per sabato 30 agosto nella ormai famosa pinetina di Gambarie, messa a disposizione dal Sindaco Francesco Malara, con la condivisione dell’Amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte“, conclude Suraci.