Marcela Nielsen: “felicissima di rivestire la maglia del Messina Volley. Darò il mio contributo a questa società”

StrettoWeb

Il Messina Volley si avvicina al Campionato di Serie C di pallavolo femminile con un nuovo inserimento in attacco. Infatti, la squadra del direttore generale Pietro Fazio ufficializza l’ingaggio del forte martello, di origini argentine, Marcela Nielsen. La schiacciatrice ha già vestito la maglia del Messina Volley per due stagioni (2016/2017 e 2017/2018), in cui nella prima di Serie C ha contribuito alla promozione in Serie B2. Nielsen è una delle atlete più conosciute ed apprezzate del panorama pallavolistico avendo indossato, nella sua carriera, diverse maglie fra cui Conegliano in A2; Potenza, Santa Teresa, Terrasini in B1; Palmi e Volley Reghion in B2 e Zafferana con cui ha vinto il campionato di Serie C la scorsa stagione. Inoltre, il suo rapporto di collaborazione sportiva con il Messina Volley sarà integrato anche con quello di guida tecnica della squadra di Serie C.

Le dichiarazioni

“Sono felicissima di vestire questa maglia nuovamente – dichiara la banda giallo-blu – ritorno dopo un po’ di anni con il ricordo di quelle due stagioni passate insieme. Non vedo l’ora di tornare e di iniziare questa preparazione. Circa il mio nuovo ruolo di tecnico sono molto fiduciosa e sicura che la mia esperienza sportiva sarà utile per poter dare un contributo importante a questa società”.

“Siamo felici del ritorno di Marcela in maglia giallo-blu – commenta il dg Fazio – e siamo sicuri che contribuirà al raggiungimento dei nostri obiettivi stagionali, grazie all’apporto che riuscirà a dare dentro e fuori dal campo da gioco. Siamo consapevoli che Marcela rappresenti un patrimonio di questa disciplina sportiva grazie alla sua determinazione e professionalità; inoltre, siamo convinti che le sue doti umane e tecniche ci consentiranno di creare i giusti presupposti per un’ottima stagione agonistica”.