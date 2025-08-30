Mammola, l’eco del trionfo al 3° raduno di “Insieme per la Calabria”

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – Esiste una dimensione, nell’emisfero delle umane competenze, verso cui l’umanità sta convergendo giorno dopo giorno, creando uno spazio, benché in costante metamorfosi, destinato, forse, a migliorare il mondo. È l’universo straordinario dei social, in cui realtà e visione viaggiano a braccetto, fino a quasi sovvertire le leggi universali. Ed è qui che alberga l’altra Calabria, quella diversa, che conquista e che, passo dopo passo, ha imparato a raccontarsi al mondo.

È la Calabria dei panorami mozzafiato, dove le montagne abbracciano il mare, dei borghi sospesi nel tempo e delle tradizioni che profumano di resina, zagara e mare. Una terra che non vuole più rimanere nell’ombra, ma farsi conoscere per tutto ciò che è e per ciò che di più autentico ha da offrire. E tra le voci che più si impegnano in questa missione c’è “Insieme per la Calabria”: una comunità nata diversi anni fa su Facebook, oggi diventata un vero motore di promozione territoriale. Ogni giorno questo gruppo racconta storie di borghi, tramonti, piatti tipici, arte e cultura, facendo da finestra digitale per chi desidera scoprire le bellezze della nostra terra.

E’ stato un successo

Il 3° raduno, tenutosi ieri nella suggestiva tenuta di San Nicodemo a Mammola, è stato un grande successo: ha toccato le anime dei partecipanti, imponendosi come un inno alla Calabria più genuina. Dodici ore di convivialità, tra succulenti e gustosissimi piatti locali, sapori tipici e passeggiate virtuali dentro piccoli scorci antichi e incontri tra persone unite dallo stesso amore per questa terra.

L’evento ha vissuto anche un momento di profonda emozione, quando i partecipanti si sono raccolti in preghiera nella chiesetta del posto per il videoreporter Maurizio Nardi, impossibilitato a presenziare a causa di un grave malore. Le loro preghiere sono state un gesto potente, una testimonianza di quella umanità che ancora incarna la compassione e l’amore per il prossimo. Al timone di “Insieme per la Calabria” c’è il professor Mario Antonio Musolino, affiancato da un team appassionato che crede in una Calabria capace di attrarre, accogliere e incantare.

L’evento non è stato solo un raduno, dunque, ma una tappa di un percorso più ampio: quello che invita viaggiatori, curiosi e calabresi stessi a guardare con occhi nuovi la propria terra, scoprendola non più come luogo da lasciare, ma come destinazione da vivere e promuovere. La Calabria è questo: borghi che raccontano storie, coste che cantano al tramonto, montagne che custodiscono leggende. Ed è anche fatta di persone che, come quelle di “Insieme per la Calabria”, sanno costruire ponti, creare connessioni e trasformare l’amore per la propria terra in un’eco che viaggia inesorabile fino a raggiungere i confini del mondo.

Presenti i seguenti gruppi fb calabresi:

Grotteria nostra, amministratrice Valeria Zavaglia. Sei di Mammola se, amministratrice Maria Albanese. La mia cucina calabrese, amministratrice Angela Giaccone. Piccole perle di saggezza, amministratrice Rosanna Barillaro. Associazione memorial Paolo Musolino, amministratrice Anto Galletta. Orgogliosamente calabrese, amministratrice Anna Maria Gagliuso.

Gruppi di altre regioni:

Cucina con Melina, moderatrice Angela Giaccone. Italiani.It, amministratore Gerardo Ferlaino.

Non sono mancati premi e riconoscimenti conferiti ad artisti, giornalisti, cantanti e scrittori che in questi ultimi tempi si sono distinti per il loro prezioso contributo volto al riscatto dei valori e alla bellezza della nostra terra.