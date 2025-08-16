Maltempo, tempesta alle Eolie: caos a Lipari, tromba marina a Panarea

StrettoWeb

E’ caos maltempo in varie zone Sicilia con un violentissimo temporale che ha interessato le Isole Eolie in mattinata, causando un vero e proprio nubifragio a Lipari. Situazione difficile anche in mare, con molti diportisti rimasti bloccati sulle proprie imbarcazioni. Problemi a Panarea, dove i collegamenti telefonici sono andati in tilt e dove si è creata una tromba marina.

