Maltempo, circolazione tornata regolare sulla linea Paola – Reggio Calabria

Sulla linea Paola – Reggio Calabria la circolazione ferroviaria, precedentemente in graduale ripresa in prossimità di Gioia Tauro per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona, è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 50 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso.
Graduale ripresa
Dalle ore 09:05 sulla linea Paola – Reggio Calabria la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Gioia Tauro per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona, è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.
Circolazione rallentata
Sulla linea Paola – Reggio Calabria, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Gioia Tauro per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona.