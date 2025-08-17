Maltempo alle Eolie, Alibrandi: “servono azioni per combattere il dissesto idrogeologico”

Alibrandi: “le immagini che arrivano dalle isole Eolie dopo il temporale di ieri testimoniano come il dissesto idrogeologico del territorio sia preoccupante in tutta la provincia”

maltempo isole eolie
StrettoWeb

“Le immagini che arrivano dalle isole Eolie dopo il temporale di ieri testimoniano come il dissesto idrogeologico del territorio sia preoccupante in tutta la provincia”. A dirlo è il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, che aggiunge: “rivolgiamo la nostra solidarietà e attenzione alla comunità eoliana che ha subito danni per l’ultimo acquazzone e al tempo stesso invitiamo tutti i soggetti preposti a sostenere i sindaci per potere avviare gli interventi necessari per il recupero del territorio e la gestione del dissesto idrogeologico con investimenti immediati”.

Ultimi approfondimenti di Meteo