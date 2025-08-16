Maltempo a Messina: barca a vela affonda ad Acqualdroni, diportista francese finisce in ospedale

StrettoWeb

Nella mattinata odierna la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina riceveva una chiamata di “May-Day” lanciata da un diportista di origini francesi che si trovava a bordo di una unità da diporto di circa 8 metri nelle acque antistanti Acqualadroni, in provincia di Messina. A causa del peggioramento improvviso delle condizioni di mare e del vento non riusciva a governare la propria unità a vela andando ad impattare contro la barriera flangi flutti. E’ stata inviata con immediatezza in zona la dipendente motovedetta CP 852 ed è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza, ad ogni modo il malcapitato, che ha dichiarato di trovarsi da solo a bordo, è stato tratto in salvo da due diportisti della zona.

I soccorsi

L’unità a vela imbarcava acqua a causa di una falla e successivamente ad essersi disincagliata con il moto ondoso si adagiava sul fondo. Il diportista francese in difficoltà veniva successivamente preso in carico dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. La Guardia costiera continua ad effettuare gli accertamenti necessari al fine di verificare le cause del sinistro e contestualmente a scongiurare eventuali inquinamenti e verificare le possibilità del recupero dell’unità.

Foto di repertorio