Madonna di Polsi, da oggi riapre l’accesso al Santuario ma con tante limitazioni

Da oggi, 30 agosto al 3 settembre riaprirà l’accesso al Santuario della Madonna di Polsi, interrotto nei mesi scorsi a causa di una frana che aveva bloccato l’unica via di collegamento. Il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria ha annunciato la messa in sicurezza del tratto stradale, consentendo così il transito pedonale e l’accesso ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

La decisione rappresenta un passaggio fondamentale in vista delle celebrazioni tradizionali, permettendo a fedeli e visitatori di raggiungere nuovamente il Santuario, seppur con limitazioni. L’apertura temporanea offrirà dunque la possibilità di partecipare agli appuntamenti religiosi più attesi dell’anno, in attesa di un ripristino completo della viabilità.