Serie D: Madalin Virgil Tandara è un nuovo attaccante della Vigor Lamezia

“Colpo in attacco per la Vigor Lamezia: si aggrega al gruppo Madalin Virgil Tandara. Nato a Focsani, in Romania, il 18 luglio 1998, Tandara è una punta centrale fisica dotata di grande senso del gol. Dopo un avvio di carriera con la Salernitana Under 17 e 19, ha poi vestito le maglie di Vultur Rionero, Taranto, Gelbison, Agropoli, Santa Maria Cilento (con cui ha segnato 15 gol ed è stato il vicecannoniere del girone I nella stagione 2022-2023) e Vibonese. Il profilo d’esperienza e qualità che serviva per puntellare il reparto avanzato biancoverde”.

Così in una nota la società biancoverde annuncia il nuovo arrivo in attacco.