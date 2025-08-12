Lutto a Messina: è morta l’ex assessore Pinella Aliberti, aveva 67 anni

StrettoWeb

Lutto a Messina per la morte, all’età di 67 anni, di Pinella Aliberti, già sindaco di Santa Teresa di Riva ed ex assessore alle Politiche sociali nella Giunta da Giuseppe Buzzanca. Tra i provvedimenti più significativi, quando fece parte dell’esecutivo cittadino, fu la delibera volta a incentivare le adozioni. Sul piano partitico fece parte della Democrazia cristiana e dell’Udc, passando poi al movimento “Noi con l’Italia”.