“In vista del 34esimo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina, che si celebra il 24 agosto, l’Ue invia un altro segnale forte del suo sostegno incondizionato erogando 4,05 miliardi di euro. Tale importo comprende 3,05 miliardi di euro provenienti dal dispositivo per l’Ucraina e 1 miliardo di euro a titolo dell’assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale della Commissione europea”. Lo fa sapere l’esecutivo Ue in una nota.
L’Unione Europea eroga altri 4 miliardi di euro all’Ucraina
