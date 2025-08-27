Calabria a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 26 agosto, come riporta Agipronews, a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, centrati quattro terni e una quaterna per un totale di 31.860 euro, colpo più alto del concorso, in via Vittorio Emanuele II. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 848,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.
Lotto, maxi vincita a Reggio Calabria: centrati terni e quaterna da oltre 31 mila euro
Il colpo, il più alto dell’ultima estrazione, è stato realizzato in via Vittorio Emanuele II. In Italia distribuiti premi per 4,4 milioni di euro, oltre 848 milioni da inizio anno
StrettoWeb