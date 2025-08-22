Sanità, Loizzo: “la Calabria deve uscire dal commissariamento”

StrettoWeb

“La Calabria deve uscire dal commissariamento e questo dev’essere un obiettivo comune da raggiungere congiuntamente. Occhiuto ha ereditato una situazione surreale dove oggettivamente c’era una confusione enorme. Alla mia coalizione chiedo di programmare l’uscita dal commissariamento come programma di governo e di dialogare con le opposizioni e il mondo sindacale”. E’ quanto afferma Simona Loizzo, deputato della Lega.

“L’obiettivo immediato dev’essere il completamento del Policlinico della Sibaritide e la programmazione di quello di Cosenza individuando le risorse. Nel contempo credo che una normalizzazione della sanità debba contemplare gli investimenti sul territorio, la valorizzazione dei medici ospedalieri, l’abbattimento delle liste di attesa sfruttando ogni risorsa disponibile. Uscire dal commissariamento – conclude Loizzo – è una necessità ineludibile e deve essere terreno di condivisione tra le forze politiche”.