Locri, l’amministrazione comunale: “nessun lido sequestrato in città”

“Abbiamo appena appreso, da fonti giornalistiche locali, la notizia che a Locri sarebbe stato chiuso un lido risultato abusivo, con lavoratori in nero e violazioni igienico-sanitarie. Si specifica che tale notizia non corrisponde al vero e che nessun lido della città di Locri è stato oggetto da tale provvedimento”. E’ quanto comunica in una nota l’Amministrazione Comunale di Locri in riferimento controlli effettuati nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Locri, con competenza operativa estesa all’intero versante jonico della provincia.

Il tutto con il supporto dalla Capitaneria di Porto di Roccella Ionica e da personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e della Tutela Agroalimentare di Reggio Calabria.