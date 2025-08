Locri, il 7 agosto dialogo sul libro “Il vino. Storia e storie dalla Bibbia all’Intelligenza Artificiale”

StrettoWeb

Continua l’emozionante rassegna culturale estiva “Parole di sera – Narrazioni in riva al mare“, un’iniziativa che unisce l’incanto della costa ionica calabrese con il piacere della riflessione condivisa. Giovedì 7 agosto 2025, alle ore 20:30, la Lega Navale Italiana – Sezione di Locri, presieduta da Arturo Guida, con il patrocinio della Città di Locri, invita il pubblico a un appuntamento unico e profondo. Al centro della serata ci sarà il libro “Il vino. Storia e storie dalla Bibbia all’Intelligenza Artificiale“, un’opera affascinante che promette di svelare i molti volti di una delle bevande più antiche e simboliche dell’umanità.

L’autore, Francesco Maria Spanò, sarà presente per guidare i partecipanti in questo viaggio, affiancato dal prof. Vincenzo Gentile in un dialogo moderato da Mara Rechichi. Il testo, scritto con Erminia Gerini Tricarico e pubblicato da Gangemi Editore, è molto più di un semplice saggio: è un percorso culturale che abbraccia secoli di storia, esplorando il vino come fulcro di spiritualità, arte, letteratura e antropologia. Dalle prime, mistiche citazioni bibliche e mitologiche, che lo hanno consacrato come simbolo sacro, fino alle più recenti e rivoluzionarie applicazioni dell’intelligenza artificiale, che stanno ridefinendo la viticoltura e la produzione vinicola del futuro.

L’opera è un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, che invita a riflettere sul significato profondo di un prodotto che è sempre stato un racconto, un rito e una memoria collettiva. La serata è un’occasione imperdibile per unire il piacere della convivialità, tipica degli incontri in riva al mare, con un arricchimento culturale di grande spessore.

L’ingresso all’evento è gratuito, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questo affascinante dialogo. Per chi desidera rendere l’esperienza ancora più completa, è possibile prenotare una cena sociale prima dell’incontro. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero: 339 7097637.