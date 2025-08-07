Lo spettacolo delle Fiat 500 alla Festa della Pasta a Colelli | VIDEO

StrettoWeb

Nel piccolo borgo di Colelli, frazione di San Roberto, provincia di Reggio Calabria, che conta circa 150 abitanti, si sono registrati due zeri in più. In circa 1500 hanno preso parte alla 3ª edizione della Sagra della Pasta che, ormai da 3 anni, riunisce golosi, turisti e curiosi. Quest’anno, l’evento è stato impreziosito dalla presenza delle Fiat 500, colorate e bellissime, simbolo della grande tradizione automobilistica all’italiana.

Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le emozioni dei protagonisti dell’evento.