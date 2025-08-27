Lipari: aliscafo contro molo durante le manovre di ormeggio, tanta paura ma nessun ferito

StrettoWeb

Questa mattina, l’aliscafo “Gabriele M.” della compagnia Liberty Lines, proveniente da Milazzo e Vulcano con 338 passeggeri a bordo, ha urtato la banchina durante le operazioni di ormeggio nel porto di Lipari. L’impatto ha provocato dei danni all’aliscafo ma nessun problema per i passeggeri.

Liberty Lines, in una nota, ha rivolto “le proprie scuse ai viaggiatori per quanto accaduto stamani al porto di Lipari”, ringraziandoli per la “collaborazione e la comprensione“. La società ha inoltre espresso gratitudine all’Autorità Marittima per l’assistenza prestata.