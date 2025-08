Limbadi, successo per la Sagra del contadino | INTERVISTE

StrettoWeb

Limbadi, cittadina in provincia di Vibo Valentia, si è vestito a festa per la tradizionale Sagra del Contadino, un evento che celebra la cultura e le tradizioni del territorio. “Questa manifestazione, tra le più storiche della zona, ha rappresentato non solo l’occasione per gustare prelibatezze fresche e genuini prodotti locali, ma anche un momento di convivialità”, affermano gli organizzatori. “Le donne di Limbadi, con dedizione e talento, ci hanno deliziato con piatti della cucina tradizionale, preparati con ingredienti di alta qualità e amore per le nostre radici”, rimarcano gli organizzatori.

“Non c’è occasione migliore per riscoprire i sapori autentici della nostra terra e sostenere il lavoro delle abili cuoche”, concludono gli organizzatori.

