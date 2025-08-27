L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva

StrettoWeb

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva. Si trova all’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Secondo quanto rivelato dai più importanti media sportivi, nazionali e non, non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici che lo hanno in cura hanno comunque deciso di intubarlo perché respira a fatica. A maggio, Moratti ha compiuto 80 anni. Com’è noto, ha rilevato l’Inter nel 1995, vendendola dopo 15 anni, nel 2010: nel suo palmarès, 16 trofei, tra cui il Triplete nel 2010, oltre all’acquisto di diversi campioni, tra tutti Ronaldo il Fenomeno.