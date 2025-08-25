Legambiente e Gerardo Sacco sulla spiaggia di Riaci (a Santa Domenica di Ricadi) per divulgare bellezza e tutelare le tartarughe marine

StrettoWeb

Si è svolta sulla spiaggia di Riaci a Santa Domenica di Ricadi, presso il Villaggio Marco Polo, l’iniziativa di Legambiente “L’eleganza che protegge il mare”, un evento all’insegna della bellezza e della sostenibilità ambientale che ha visto protagonista il Maestro Gerardo Sacco con le sue creazioni. L’appuntamento, organizzato dal Circolo Legambiente Ricadi, da Legambiente Calabria e dal progetto europeo LIFE Turtlenest, con il supporto del Villaggio Marco Polo, ha registrato una grande partecipazione. Dopo il murales realizzato a Ostia dall’artista Lucamaleonte, la sfilata di gioielli dedicata alle tartarughe marine firmata da Gerardo Sacco è stato il secondo evento non convenzionale promosso dal progetto. Un format originale che si è svolto accanto ai due nidi di Caretta caretta custoditi dai tartawatchers del Circolo Legambiente Ricadi.

L’arte orafa si intreccia alla divulgazione scientifica

Davanti a un pubblico attento, l’arte orafa si è intrecciata con la divulgazione scientifica. Accanto al maestro Sacco e alla figlia Viviana, sono intervenuti Nino Morabito, della Direzione Nazionale di Legambiente, e Franco Saragò, presidente del Circolo Legambiente Ricadi, che hanno raccontato come i cambiamenti climatici stiano modificando le abitudini di nidificazione delle tartarughe marine, ormai sempre più frequenti sulle coste italiane. Un’occasione speciale per sensibilizzare le comunità locali sull’importanza di proteggere una specie che non è solo simbolo di biodiversità, ma anche opportunità per valorizzare spiagge e dune e per generare ricadute positive dal punto di vista socio-economico, rafforzando l’identità dei territori costieri.

Nel presentare le loro opere, Gerardo e Viviana Sacco – oltre a ripercorrere la storia dell’azienda – hanno sottolineato la necessità di adottare, anche nei processi di lavorazione, pratiche rispettose dell’ambiente e del sociale, come l’utilizzo di argento cosiddetto “etico”. La spiaggia ha fatto da palcoscenico all’esposizione dei gioielli, in particolare della linea “Viola”, una serie di creazioni che unisce arte, natura e impegno ambientale, disposte simbolicamente a rappresentare la nascita delle tartarughe e il loro cammino verso il mare aperto. Alcune ragazze del posto hanno indossato per l’occasione gioielli di diverse collezioni ispirate al mare, alla natura e alla cultura calabrese.

L’iniziativa è nata a seguito di un impegno assunto durante la tappa calabrese di Goletta Verde 2025. In questa occasione, al maestro Sacco – socio onorario del Circolo Legambiente Crotone – è stato consegnato il certificato di adozione della tartarughina “Viola”, la prima nata da uno dei due nidi presenti a Ricadi. L’evento ha così celebrato la nascita e l’inizio del viaggio delle nuove tartarughine.

L’appuntamento conferma il crescente impegno di Legambiente in Calabria, regione che negli ultimi anni è diventata uno dei principali fronti di intervento per la tutela delle tartarughe marine e degli habitat dunali. Un impegno destinato a crescere ulteriormente, con nuove iniziative già in programma per la prossima stagione che vedranno il coinvolgimento sempre più ampio di istituzioni, stabilimenti balneari e strutture ricettive, per fare delle spiagge calabresi luoghi di informazione, formazione e sensibilizzazione con al centro la Caretta caretta.