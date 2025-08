Lega, Valentina Marta è il nuovo commissario per la provincia di Vibo Valentia

StrettoWeb

Valentina Marta è il nuovo commissario della ‘Lega Calabria Salvini Premier’ per la provincia di Vibo Valentia. Lo annuncia il commissario regionale Filippo Mancuso che esprime “auguri di buon lavoro a Valentina Marta. Sono convinto che svolgerà al meglio l’incarico contribuendo a far crescere il nostro partito in questo importante territorio”.