Lazzaro, il 5 agosto “La disabilità in piazza” | INFO

StrettoWeb

Martedì 5 agosto 2025, presso il Piazzale delle Medaglie d’Oro a Lazzaro (RC), l’ODV InHoltre organizza la diciannovesima Serata di solidarietà dal titolo “La disabilità in piazza”. L’obiettivo di InHoltre è quello di dimostrare che “la disabilità non è un mondo a parte ma una parte del mondo”. Come per gli anni precedenti, il testimonial della serata qualcuno che, nonostante la propria disabilità, si è particolarmente distinto in campo sportivo o artistico.

Quest’anno sarà la ASD RC Basket in carrozzina, squadra che si è distinta nel campionato di Serie A FIPIC (Federazione Italiana

Pallacanestro in carrozzina) 2024/2025, la testimonial della serata. Storica la partecipazione alle finali di EuroCup 3 svoltesi a Yalova in Turchia. Nel corso della serata sarà allestita una mostra fotografica con le immagini relative ai progetti e alle iniziative realizzate durante l’anno dall’Associazione.

Il progetto “Incontro”, realizzato con il fondamentale aiuto di 16 volontari, che valorizza le risorse e le potenzialità di ogni ragazzo che partecipa ai vari laboratori, promuovendo l’integrazione sociale attraverso la realizzazione di attività manipolative, ludiche, musicali e di danza. Il progetto “InHarte”, interamente finanziato da InHoltre e che coinvolge 13 persone con disabilità con attività teatrali.

Vedere i nostri ragazzi muoversi liberamente, ognuno con la propria autonomia e sensibilità, curando i gesti e i movimenti, durante il saggio finale, è sempre emozionante. Per il progetto “Il Samaritano” InHoltre si è dotata di un pulmino per il trasporto di persone con disabilità e anziani in carrozzina. Il servizio prevede l’accompagnamento di persone con difficoltà di deambulazione verso i centri riabilitativi per le rispettive terapie, l’accompagnamento per visite mediche specialistiche, ospedaliere, analisi cliniche, il trasporto dei ragazzi di InHoltre dalla propria residenza alla sede dei progetti “Incontro” e “InHarte”.

“Il Samaritano” coinvolge 12 volontari, principalmente della terza età, che a turno accompagnano gli utenti durante gli spostamenti. La Serata di Solidarietà è la festa di InHoltre, è un modo per far conoscere, a quante più persone possibili, il mondo della disabilità, visto con una luce diversa rispetto agli stereotipi tradizionali. Battersi per l’inclusività e la diversità è ancora di estrema importanza per creare una società giusta ed equa per tutti. Il ricavato della serata consentirà di finanziare i progetti dell’associazione e di realizzare nuove iniziative. Durante la serata sarà allestita una pesca di beneficenza denominata “Pesca della mamma di InHoltre” e uno stand per la degustazione di specialità tipiche calabresi. Si potranno gustare il “Panino sociale di InHoltre” e il “Panino sociale di InHoltre senza glutine”, entrambi con salsiccia arrostita e patatine fritte. La serata sarà allietata dall’esibizione di un gruppo musicale.