Lavrov: “Trump vuole sinceramente arrivare alla pace. Non vogliamo territori…”

“La Russia in Ucraina non ha mai cercato semplicemente di conquistare territori, che si tratti di Crimea, Donbass o Novorossiya, il suo obiettivo è proteggere i russi che storicamente vivono in queste terre“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov all’indomani del vertice alla Casa Bianca in cui si è discusso, secondo Donald Trump, anche di “possibili scambi di territori”. “Vorrei sottolineare ancora una volta che non abbiamo mai parlato semplicemente di conquistare alcuni territori. Né la Crimea, né il Donbass, né la Novorossiya come territori sono mai stati il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era proteggere le persone, il popolo russo, che ha vissuto su queste terre per secoli, che ha scoperto queste terre, ha versato sangue per loro sia in Crimea che nel Donbass, ha creato città come Odessa, Nikolaev e molte altre, porti, fabbriche, impianti”, ha affermato il ministro, come riporta Ria Novosti.