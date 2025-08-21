Lavrov guiderà la delegazione russa all’Assemblea generale delle Nazioni Unite

Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov guiderà la delegazione russa all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a fine settembre

Lavrov
Foto Ansa
StrettoWeb

Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov guiderà la delegazione russa all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a fine settembre. Lo ha stabilito un decreto del presidente russo. La delegazione approvata comprende, tra gli altri, il viceministro degli Esteri Serghei Vershinin, il presidente della Commissione Affari internazionali del Consiglio della Federazione, Grigory Karasin, il rappresentante permanente della Federazione russa presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzja, e il presidente della Commissione Affari Internazionali della Duma di Stato, Leonid Slutsky. L’80esima Assemblea generale delle Nazioni Unite si terrà a fine settembre.

Ultimi approfondimenti di Attualità