Lavaggio gratis dell’auto a Reggio Calabria: basta sfruttare le perdite d’acqua | VIDEO

Nella città in cui i problemi sono solamente sotto gli occhi dei cittadini, chissà se a causa di un sortilegio, per una diffusa cecità in chi ci governa o per una perenne e sfortunata casualità, c’è chi decide di non lamentarsi e fare di necessità virtù. Segnalata alla Sorical una perdita d’acqua in via Girolamo Arcovito numero 18, con relativa fontana zampillante che dal marciapiede inonda la carreggiata.

La perdita è relativa a una precedente riparazione che, evidentemente, non ha dato i risultati sperati. Un reggino però non si è perso d’animo. Come si vede nel video in calce all’articolo, c’è chi ha deciso di sfruttare gli zampilli d’acqua per lavare gratuitamente la macchina sostando per qualche minuto sotto l’acqua. Un buon modo per risparmiare. Bisogna però affrettarsi… chissà che la riparino in fretta.