Ha lasciato il Milan per il Catanzaro, Liberali si presenta: “la città mi ha preso subito, vi dico quando”

StrettoWeb

Non è da tutti lasciare il Milan per approdare in Serie B, al Catanzaro. A titolo definitivo. Floriano Noto ringrazia, acquisisce un bel colpo in prospettiva e se lo coccola, così come fatto in questi anni e così come fatto con Bonini, passato all’Almeria. Il giovane trequartista si è presentato ai tifosi con un breve video sui canali ufficiali. “Catanzaro è una piazza che affascina tutti, sono stato qui a marzo con la Nazionale e mi ha preso subito. Penso di poter dare tanto divertimento, voglia di fare. Le esperienze in azzurro aiutano a formare tantissimo”.

Liberali: “non sento alcuna pressione”

“Pressione? Non ne sento, sento di più l’appoggio, il supporto di chi mi è vicino, dei tifosi. Io voglio solo divertirmi. Avevo chiesto anche al mister di giocare, per poter conoscere il gruppo, non vedo l’ora di iniziare. Il Milan? Mi ha cresciuto, è una grande famiglia e ringrazio tutti”.