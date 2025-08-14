L’annuncio di Fabio Concato: “ho un tumore, sono costretto a interrompere i concerti”

StrettoWeb

“Cari Amici, devo dirvi che sono stato costretto a interromper i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio. ​​​​​​​fabioC”. Ad annunciarlo, sui social, è il cantante Fabio Concato, costretto ad annullare i concerti a causa di un tumore.

Migliaia e migliaia i like e i commenti di supporto e solidarietà all’artista 72enne, autore di brani come – tra gli altri – “Domenica Bestiale” e “Fiore di maggio”.