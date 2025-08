Lamezia Terme, Gianturco: “sicurezza priorità non più rinviabile”

StrettoWeb

“Le immagini di una violenta lite in pieno centro tra soggetti extracomunitari, culminata nell’aggressione a un agente di Polizia, rappresentano l’ennesimo episodio di degrado urbano che non possiamo più tollerare. La sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole devono tornare ad essere la base di ogni azione amministrativa“. A dichiararlo è il consigliere provinciale Mimmo Gianturco, presidente della V Commissione consiliare permanente “Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio” della città di Lamezia Terme.

“Non è la prima volta che accadano situazioni di pericolo e degrado – evidenzia Gianturco – e situazioni del genere vanno denunciate con determinazione, perché scene come quelle accadute in Piazza Mazzini offendono il decoro della città e alimentano un clima di insicurezza generalizzata“.

“Esprimo piena solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine – sottolinea Gianturco – che quotidianamente operano con grande professionalità e coraggio per garantire ordine e legalità, spesso in condizioni difficili e con risorse limitate. L’aggressione subita da un agente è un fatto gravissimo e merita la massima attenzione da parte delle istituzioni“.

“Rivolgo un appello alla Prefettura di Catanzaro affinché venga convocato quanto prima un tavolo urgente per affrontare in maniera coordinata l’emergenza sicurezza a Lamezia – aggiunge Gianturco – coinvolgendo Comune, Forze dell’Ordine e realtà del territorio per adottare misure concrete e immediate“.

“È necessario un piano straordinario di controllo del territorio – conclude Gianturco – con più pattugliamenti, più telecamere e una netta inversione di tendenza sul fronte della sicurezza urbana. Chi non rispetta le nostre regole, chi genera violenza, va perseguito con fermezza e rispedito a casa propria. Lamezia deve tornare ad essere una città sicura, decorosa e vivibile per tutti“.