Lamezia, sopralluoghi della Provincia in alcune scuole superiori: “attenzione a sicurezza e spazi per studenti e personale”

Si è tenuto venerdì mattina il sopralluogo tecnico presso i licei “Tommaso Campanella”, “Francesco Fiorentino” e “Galileo Galilei” di Lamezia Terme, alla presenza del Consigliere Provinciale Mimmo Gianturco insieme all’Ufficio Tecnico della Provincia e alla ditta incaricata della manutenzione in vista dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico. “Ho ritenuto doveroso verificare personalmente le condizioni delle strutture scolastiche, perché le scuole rappresentano la casa dei nostri ragazzi e devono essere luoghi sicuri e funzionali”.

Le visite sono state effettuate negli istituti di competenza provinciale a seguito di richieste da parte dai dirigenti scolastici, che hanno segnalato la necessità di aumentare il numero delle aule e di predisporre spazi adeguati per segreterie e uffici amministrativi. “Raccogliere le istanze dei dirigenti e ascoltare direttamente chi vive la scuola ogni giorno è fondamentale per programmare interventi concreti e tempestivi, capaci di dare risposte reali a studenti, docenti e personale”.

Urgenza per manutenzione ordinaria e straordinaria

Durante i sopralluoghi è emersa anche l’urgenza di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici. “Abbiamo verificato che occorrono lavori per migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strutture: non possiamo permettere che i nostri ragazzi studino in ambienti che non rispecchiano standard adeguati”. Particolare attenzione è stata riservata al Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, dove si è valutata la possibilità di ripristinare la palestra interna. “Restituire questo spazio agli studenti significa offrire loro non solo un luogo per le attività motorie, ma anche un ambiente sicuro e stimolante in cui crescere e formarsi a 360 gradi”.

L’impegno dell’Amministrazione Provinciale prosegue in stretta sinergia con i dirigenti scolastici e gli uffici tecnici. “Il nostro obiettivo è trasformare le esigenze manifestate in interventi mirati, garantendo scuole moderne, sicure e pienamente fruibili tenendo comunque conto delle difficoltà finanziare in cui versa la Provincia di Catanzaro. Continueremo a monitorare costantemente la situazione con senso di responsabilità e con la consapevolezza che investire sulla scuola significa investire sul futuro della nostra comunità. Ringrazio l’ufficio tecnico per l’impegno e la disponibilità dimostrata anche verso l’edilizia scolastica presente sul territorio lametino che accoglie ogni anno migliaia di studenti provenienti anche dall’hinterland”.