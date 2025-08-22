Lamezia, pronti a iniziare i sopralluoghi sugli impianti sportivi della città

StrettoWeb

La V Commissione Consiliare a Lamezia Terme, presieduta dal consigliere comunale Mimmo Gianturco, avvierà da lunedì un calendario di sopralluoghi sugli impianti sportivi cittadini outdoor per verificarne lo stato in vista della nuova stagione agonistica. Ai sopralluoghi prenderanno parte anche l’assessore alle Opere Pubbliche Gabriella De Sensi e il dirigente comunale di settore, a conferma della volontà di affrontare in modo collegiale ed operativo le questioni relative alla sicurezza e alla piena fruibilità delle strutture. Parallelamente, è in fase di valutazione la convocazione della Commissione per estendere le verifiche anche agli impianti indoor, così da avere un quadro completo della situazione degli impianti sportivi cittadini.

Calendario sopralluoghi outdoor

Lunedì 25 agosto – ore 09:00 | Stadio Comunale “Guido D’Ippolito”

Martedì 26 agosto – ore 12:00 | Campo sportivo Fronti

Mercoledì 27 agosto – ore 12:00 | Campo sportivo “Remo Provenzano” Capizzaglie

Giovedì 28 agosto – ore 12:00 | Discussione sugli esiti dei sopralluoghi e raccolta dati tecnici

Venerdì 29 agosto – ore 12:00 | Analisi criticità emerse e disposizioni agli uffici per la risoluzione dei problemi individuati

Un’attenzione particolare sarà inoltre dedicata nei prossimi giorni anche al “Gianni Renda” di Sambiase e al “Rocco Riga” di Sant’Eufemia, che saranno oggetto di specifiche sedute della Commissione in quanto interessati da interventi finanziati con fondi PNRR.

Le parole del consigliere comunale Mimmo Gianturco

“Abbiamo ritenuto necessario programmare un’intera settimana di verifiche sugli impianti sportivi comunali outdoor – a partire dallo stadio Guido D’Ippolito, passando dal campo sportivo di Fronti e dal “Remo Provenzano” di Capizzaglie – per raccogliere dati, valutare eventuali criticità e avviare un percorso concreto di possibili e/o necessari interventi” ha spiegato Gianturco. L’obiettivo è garantire a cittadini e associazioni sportive strutture moderne, sicure e funzionali. “La salute, la sicurezza e il diritto di praticare sport in spazi adeguati – ha aggiunto – sono principi che vanno difesi con impegno, perché riguardano direttamente la crescita dei nostri giovani e la qualità della vita della comunità”.

La presenza dell’assessore De Sensi e del dirigente comunale di settore rafforza il legame tra indirizzo politico e azione amministrativa. “Questo lavoro di squadra – ha concluso Gianturco – consentirà di dare risposte immediate alle piccole criticità e di programmare con lungimiranza gli interventi più significativi, affinché lo sport a Lamezia torni ad essere un vero motore sociale e culturale”.