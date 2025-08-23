L’ACR Messina trova 19 calciatori in extremis, li tessera e li convoca: contro la Vigor Lamezia si gioca

In attesa di costruire l'organico anche con elementi più esperti, per l'inizio del campionato (7 settembre), il club peloritano si è mosso alla "meno peggio"

In tempi ristrettissimi, in extremis, l’ACR Messina riesce a trovare 19 calciatori, a tesserarli e a convocarli per il match di Coppa Italia di Serie D di domani contro la Vigor Lamezia. Per evitare la multa, dunque, nessuna rinuncia alla sfida. Questo, però, è stato possibile solo per via dell’accordo raggiunto ieri, con Peditto DG e con possibilità di firma. In attesa di costruire l’organico anche con elementi più esperti, per l’inizio del campionato (7 settembre), il club peloritano si è mosso alla “meno peggio”. Domani sarà in campo, ma il risultato è l’ultimo dei pensieri.

I convocati

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri

  • Paduano
  • Galesi
  • Paciotti

Difensori

  • Di Cristina
  • Cavalli
  • Carbone
  • Isaija
  • Miceli

Centrocampisti

  • Azzaro
  • Milazzo
  • Casazza
  • Marretta
  • Inzirillo
  • Mazzone
  • Di Fronzo

Attaccanti

  • Biletta
  • Runci
  • Cirino
  • D’Amico

