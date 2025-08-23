L’ACR Messina trova 19 calciatori in extremis, li tessera e li convoca: contro la Vigor Lamezia si gioca

In tempi ristrettissimi, in extremis, l’ACR Messina riesce a trovare 19 calciatori, a tesserarli e a convocarli per il match di Coppa Italia di Serie D di domani contro la Vigor Lamezia. Per evitare la multa, dunque, nessuna rinuncia alla sfida. Questo, però, è stato possibile solo per via dell’accordo raggiunto ieri, con Peditto DG e con possibilità di firma. In attesa di costruire l’organico anche con elementi più esperti, per l’inizio del campionato (7 settembre), il club peloritano si è mosso alla “meno peggio”. Domani sarà in campo, ma il risultato è l’ultimo dei pensieri.
I convocati
Questo l’elenco dei convocati:
Portieri
- Paduano
- Galesi
- Paciotti
Difensori
- Di Cristina
- Cavalli
- Carbone
- Isaija
- Miceli
Centrocampisti
- Azzaro
- Milazzo
- Casazza
- Marretta
- Inzirillo
- Mazzone
- Di Fronzo
Attaccanti
- Biletta
- Runci
- Cirino
- D’Amico