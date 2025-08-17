“La Schlein ha detto 20 minuti? E perché sono fermo da 2 ore? Menomale che il Ponte sullo Stretto non serve”: l’ennesima testimonianza dagli imbarchi dei traghetti

StrettoWeb

Da Villa San Giovanni a Messina, da Messina a Villa San Giovanni. Il risultato non cambia. Stessa storia. Che si ripete. Sistematicamente. Tutto l’anno è così, a maggior ragione in queste settimane. Code lunghissime, attese di ore e ore agli imbarchi dei traghetti per attraversare lo Stretto. Tre chilometri di Stretto. E per chi deve attraversare, solo imprecazioni. I video, in rete, si sprecano. Uno di questi lo ha anche condiviso sui social Matteo Salvini, scrivendo: “Uno dei tantissimi messaggi che state mandando in rete per la serie… facciamo sto Ponte!”.

Il video in questione ha come protagonista un signore che, stanco per l’attesa, afferma: “Venti minuti a fare la traversata? E’ due ore che sono fermo. Ditelo alla Schlein. Se non scarico stasera, mi passo la domenica fuori e rientro lunedì. No, ma il Ponte sullo Stretto non serve…” afferma l’autore del filmato in questione.