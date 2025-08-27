La Reggina si presenta, abbraccio coi tifosi in centro città: ultrà protagonisti, standing ovation per i big. E c’è un unico coro: “vinceremo”

StrettoWeb

Questa sera, all’Arena dello Stretto, il primo abbraccio tra la Reggina e la città di Reggio Calabria. A qualche giorno dall’esordio ufficiale (domenica a Palmi per la Coppa Italia Serie D contro la Vibonese), e a oltre una settimana dal debutto in campionato, si è tenuta la presentazione della squadra amaranto proprio nel cuore della città, ovvero il Lungomare. Ottima partecipazione sui gradoni dell’anfiteatro reggino. La serata, condotta da Santo Palumbo e arricchita da tanta musica, oltre a squadra e staff ha visto protagonista il tifo organizzato. Gli ultrà infatti, dopo le contestazioni di questa estate, hanno deciso di rimanere al fianco della propria squadra, pur mantenendo la barra dritta. D’altronde, ai tanti cori di incitamento hanno fatto seguito “meritiamo di più” e “usciamo via da questa merda di categoria”, che hanno contrassegnato le ultime due stagioni.

Le dichiarazioni di società, mister e squadra

E così, tra un coro, una esibizione di danza, un’esibizione canora e il dj set, sul palco si è alternata la presentazione dei vari componenti amaranto. Per prima, la dirigenza, dal presidente a DG, DS e non solo. A prendere la parola, Virgilio Minniti: “i direttori hanno costruito una squadra di livello, ma non ci saranno vittorie semplici. Non vedo l’ora di entrare al Granillo e sentire la Curva, chi entra allo stadio dovrà capire che sarà una fortezza inespugnabile. E’ grazie al patron Ballarino se questo progetto ha preso corpo e va avanti”.

Subito dopo, spazio allo staff tecnico, con mister Trocini che ha dichiarato: “siamo in debito con voi tifosi, ma ringrazio la proprietà per aver costruito una squadra forte, ora tocca a noi. Non abbiamo alternative se non la vittoria. Dobbiamo vincere e vinceremo!”.

Da evidenziare la grande standing ovation per un’istituzione della Reggina, il dottore Pasquale Favasuli, anch’egli sul palco insieme al fisioterapista Antonio Costa. Emozionato, si è lasciato andare a poche parole, com’è nel suo stile, quello di persona umile e con poca voglia di apparire, nonostante sia in amaranto da una vita.

Dopo dirigenza, staff tecnico e medico, è stata la volta dei calciatori, presentati sul palco uno dopo l’altro. Grandi applausi per tutti, ancor di più – ovviamente – per i big, tra cui il colpo estivo Adriano Montalto, che ha raccontato la sua grande emozione, nonché rinfrescato la memoria su quel gol assurdo da centrocampo in un derby contro il Crotone di qualche anno fa, in Serie B. Gran finale, per la squadra, con l’annuncio sul palco del capitano Nino Barillà, che ha ribadito gli obiettivi di vittoria. Chiusura della serata affidata all’esecuzione dell’inno “Vai Reggina”, cantata da Simone Quartuccio.