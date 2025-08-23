La Reggina si presenta a città e tifosi: ufficiali luogo, data e orario dell’evento

StrettoWeb

A una settimana dall’esordio ufficiale in Coppa Italia Serie D, e a due da quello in campionato, la Reggina si presenta a città e tifosi. L’appuntamento è per mercoledì 27 agosto alle ore 21.30 presso l’Arena dello Stretto. Ad annunciarlo, lo stesso club: “È il momento di conoscere i nostri ragazzi. È il momento di sentire il cuore amaranto battere più forte”, si legge. E’ l’occasione per un incontro ravvicinato prima che tifosi e squadra si possano rivedere allo stadio.