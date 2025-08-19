La proposta di Macron: “Ginevra come sede dei colloqui tra Zelensky e Putin”

Per il presidente francese, Emmanuel Macron, l’incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin dovrebbe svolgersi in Europa, indicando Ginevra come sede auspicata per il colloquio. “Più che un’ipotesi, è addirittura la volontà collettiva”, ha dichiarato Macron in un’intervista trasmessa sull’emittente LCI, quando gli è stato chiesto se l’incontro annunciato tra Donald Trump e diversi leader europei dovrebbe svolgersi in Europa.

“Sarà in un Paese neutrale, e quindi forse la Svizzera, chiedo Ginevra, o un altro Paese. L’ultima volta che ci sono stati colloqui bilaterali, è stato a Istanbul”, ha ricordato il titolare dell’Eliseo.