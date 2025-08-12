La Nave Palinuro arriva a Lipari in occasione di Ferragosto

Dopo aver lasciato la Città di Messina, Nave Palinuro ed il suo equipaggio arrivano a Lipari in occasione della festa di Ferragosto. La Goletta ormeggerà nel porto dell’isola il 13 presso la banchina Punta scaliddi e riprenderà il mare la mattina del 16. Il veliero sarà aperto alle visite nei seguenti giorni ed orari:
– Mercoledì 13 agosto dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
– Giovedì 14 agosto dalle ore10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
– Venerdì 15 agosto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 20:00 alle ore 22:00.