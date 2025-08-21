“La montagna al centro del Mediterraneo”, le danze tradizionali del Centro Sud Italia a Gambarie

StrettoWeb

La penultima settimana di questo mese di agosto vedrà ancora protagonista per l’estate 2025 il Comune di S.Stefano d’Aspromonte nell’ambito delle iniziative “La montagna al centro del Mediterraneo”. Un’importante iniziativa caratterizzerà il pomeriggio di sabato 23 agosto, alle ore 18,00, nella centralissima Piazza Mangeruca, il raduno meridionale delle danze tipiche del Sud , tra tarantella, pizzica , tammurriata e tante altre danze tipiche del nostro meraviglioso Sud. La protagonista dell’evento sarà Agata Scopelliti , direttrice dello stretto che balla, notissima cultrice delle tradizioni popolari, conosciutissima a livello Nazionale e non solo, per i suoi tour e stage sul “Sonu a Ballu” e le danze tipiche Aspromontane .

Nella frescura della bellissima Gambarie, sabato 23 agosto alle ore 18,00 è atteso un gran numero di persone al raduno delle danze popolari, tante le comitive che si sono annunciate da ogni angolo della provincia Reggina, tantii gitanti al di fuori della Regione che approfitteranno di questa iniziativa per trascorrere un pomeriggio all’insegna del puro divertimento con le danze popolari per fare “Rota”. Evento gratuito ed aperto a tutti.