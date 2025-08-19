La Casa Bianca punta a Budapest per il trilaterale tra Zelensky, Putin e Trump

StrettoWeb

I preparativi per l’incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky “sono in corso”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karolinea Leavitt, in un briefing con la stampa. La Casa Bianca sta pianificando un possibile trilaterale fra Zelensky, Putin e Donald Trump a Budapest. Lo riporta Politico citando alcune fonti, sottolineando che il Secret Service si sta preparando per il vertice in Ungheria.