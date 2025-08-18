La Casa Bianca chiede ai funzionari ucraini: “Zelensky indosserà un abito all’incontro con Trump?”

La Casa Bianca ha chiesto ai funzionari ucraini se Volodymyr Zelensky indosserà un abito per l’incontro con Donald Trump. Lo riporta Axios citando alcune fonti. L’abbigliamento di Zelensky è stato un problema nel corso del suo ultimo incontro alla Casa Bianca con il presidente americano, al quale non era piaciuto lo stile militare del presidente ucraino. Alcuni funzionari dell’amministrazione ritennero allora che la questione dell’abito avesse contribuito in qualche modo all’esito dell’incontro, risoltosi in uno scontro nello Studio Ovale.

Nel diverbio, durato circa 20 di minuti, Trump – spalleggiato dal suo vice JD Vance – aveva accusato Zelensky di “mettersi in una pessima posizione” e di “non avere le carte di mano” per un accordo. “Dovete essere riconoscenti”, aveva urlato Trump. Il presidente ucraino aveva provato a rispondere, dicendo di essere arrivato negli Stati Uniti “non per giocare a carte”. “Tutti hanno problemi”, aveva risposto al tycoon, “tu hai un Oceano di mezzo e non senti adesso l’impatto della guerra, ma lo sentirai in futuro”.