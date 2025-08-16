La Calabria piange il 14enne Francesco Leonardi, morto in un incidente in bici: giocava nel Rende, sognava una grande carriera da calciatore

StrettoWeb

Si chiamava Francesco Leonardi e aveva 14 anni. E’ lui la giovane vittima che ha perso la vita ieri, giorno di Ferragosto, a Lattarico, in provincia di Cosenza. Fatale un incidente autonomo con la bicicletta. Francesco avrebbe tentato, senza fortuna, di saltare un muretto con il mezzo a due ruote, ma purtroppo l’impatto con il suolo è stato molto violento. Il 14enne era conosciuto negli ambienti calcistici calabresi, in quanto giocatore delle giovanili del Rende Calcio.

I messaggi dal mondo del calcio

A tal proposito proprio il Rende, sui social, scrive così: “La società Rende Calcio 1968, nel più solenne dei silenzi, dà il triste annuncio della prematura scomparsa del giovane Francesco Leonardi, 14 anni, calciatore delle giovanili biancorosse nonché figlio del nostro medico sociale, Vittorio. Data la tragedia, che scuote sensibilmente tutto il mondo biancorosso, la società dispone l’interruzione immediata di ogni forma di attività sui social. Fortemente addolorata, la famiglia biancorossa tutta si riunisce attorno a papà Vittorio e a tutta la sua famiglia per la tragica scomparsa del piccolo Francesco. Ciao Francesco, te ne sei andato troppo presto, ma il tuo sorriso e la tua voglia di vivere resteranno per sempre con noi. Vola alto, piccolo angelo”.

Sulla stessa falsariga il Cosenza: “Ci stringiamo al grande dolore del Rende Calcio e della famiglia Leonardi, che piangono la prematura scomparsa del piccolo Francesco. Una tragedia che lascia sgomenti. Inaccettabile. Assurda! E non troviamo altre parole, in questo triste momento, se non quelle di profondo e sincero cordoglio, che esprimiamo pubblicamente e con fraterno affetto”.