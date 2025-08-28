L’8 settembre la città di Vittoria (Ragusa) verrà affidata alla Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio

StrettoWeb

Lunedì 8 settembre, in Piazza Nenni, a Vittoria, popolosa città in provincia di Ragusa, in occasione del diciottesimo anniversario di costruzione dell’edicola votiva della Madonna dello Scoglio, verrà effettuata una storica cerimonia. Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo della Diocesi di Ragusa, affiderà la città di Vittoria alla Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio.

Il programma

Il programma prevede: alle ore 19:15 la preghiera del Santo Rosario; alle ore 20:00 la Santa Messa. Quindi, l’atto di affidamento. La devozione dei cittadini di Vittoria, verso la Vergine apparsa a Fratel Cosimo, per la prima volta l’11 maggio 1968, su uno “Scoglio”, a Santa Domenica di Placanica, è grande. Proprio per questo, la parrocchia di san Giovanni Bosco unitamente alla Diocesi ragusana e alla città di Vittoria ha organizzato lo storico evento di affidamento e consacrazione. Una città in festa, dunque, che manifesta grande amore e devozione verso la Madre del Figlio di Dio e Madre nostra.