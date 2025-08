Kristel Marcianò incanta al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo Isola di Pantelleria

StrettoWeb

Ha portato dolcezza, energia e talento sul palco del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, tenutosi sull’Isola di Pantelleria dal 24 al 27 luglio: Kristel Marcianò, in arte Kristel, è stata una delle ospiti più applaudite della manifestazione, conquistando il pubblico con la sua voce e la sua naturale presenza scenica. La giovanissima artista reggina, appena undicenne, ha emozionato il pubblico durante le serate del festival con la sua interpretazione del brano inedito “Zucchero Filato“, un singolo che già dal titolo evoca delicatezza e intensità, qualità che Kristel ha saputo trasmettere con sorprendente maturità.

Non solo: Kristel si è cimentata anche in celebri canzoni del repertorio italiano, regalando al pubblico una personale rilettura di classici come “Anema e Core”, “Ragazza di periferia” e “Valeria”, dimostrando una versatilità interpretativa non comune alla sua età.

Non è mancato neppure il coinvolgimento diretto nel cuore della manifestazione: Kristel ha infatti avuto l’onore di affiancare sul palco il direttore artistico Massimo Galfano e la celebre showgirl Nathalie Caldonazzo, offrendo un contributo autentico e sorridente anche nella conduzione.

La partecipazione di Kristel al Festival Voci dal Mediterraneo segna una tappa importante nel suo percorso artistico, confermando il suo potenziale e lasciando il segno in un contesto di forte respiro internazionale.