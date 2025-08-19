Isola Capo Rizzuto, accoltellamento in spiaggia a Le Cannella: paura tra i bagnanti e diversi feriti

StrettoWeb

Momenti di paura questa mattina nella località Le Cannella, a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, dove si è verificato un accoltellamento sulla spiaggia. Secondo le prime informazioni, nell’aggressione sarebbero rimaste ferite più persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per prestare assistenza ai feriti e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La situazione è ancora in fase di accertamento e non si conoscono al momento le condizioni precise delle persone coinvolte. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’aggressione e individuare le eventuali responsabilità.