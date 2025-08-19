“Io sono libero”, Scopelliti presenta il suo libro allo “Sporting Stelle del Sud” di Reggio Calabria

StrettoWeb

Il prossimo 25 agosto con inizio alla ore 21:30, presso lo “Sporting Stelle del Sud” di Reggio Calabria, si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Scopelliti “Io sono Libero” con la prefazione di Gianfranco Fini. L’ex sindaco di Reggio e Governatore della Regione Calabria si racconta in un appassionante libro-intervista curato dal giornalista Franco Attanasio. L’evento sarà moderato dal giornalista Rai, Giuseppe Malara, con l’introduzione di Demetrio Lavino.

Scopelliti rilegge il suo passato con serenità ed equilibrio, tra emozionanti ricordi, immagini e personaggi che appartengono al “Phanteon” della storia italiana.