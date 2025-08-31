Inter, che tonfo: perde in casa con l’Udinese! Illusione Chivu contro il Torino? Timbro Vlahovic alla Juve, poker Lazio | RISULTATI e CLASSIFICA

L'Inter stecca clamorosamente la sua seconda a San Siro e si fa rimontare dall'Udinese, perdendo 1-2. Bene Juventus e Lazio

Inter Udinese
Foto di Matteo Bazzi / Ansa
Cinque reti al Torino alla prima e poi la domanda delle domande: troppa Inter o poco Torino? Forse una risposta oggi c’è: l’Inter stecca clamorosamente la sua seconda a San Siro e si fa rimontare dall’Udinese, perdendo 1-2. Succede tutto nel primo tempo: gol di Dumfries, pari di Davis su rigore e poi Atta segna a fine primo tempo. I nerazzurri restano a tre punti. Chi vola a 6 invece è la Juve, che si aggrappa a Vlahovic, ancora una volta a segno dalla panchina: capocciata su corner nel finale di gara e 0-1 a Genova. Sarri riscatta la sconfitta all’esordio a Como e con la Lazio ne segna 4 al Verona. Nell’altra sfida di oggi, pari a reti bianche tra Torino e Fiorentina. Di seguito il programma.

Risultati Serie A, 2ª giornata

Venerdì 29 agosto

Ore 18.30
Cremonese-Sassuolo 3-2

Ore 20.45
Lecce-Milan 0-2

Sabato 30 agosto

Ore 18.30
Bologna-Como 1-0
Parma-Atalanta 1-1

Ore 20.45
Napoli-Cagliari 1-0
Pisa-Roma 0-1

Domenica 31 agosto

Ore 18.30
Genoa-Juventus 0-1
Torino-Fiorentina 0-0

Ore 20.45
Inter-Udinese 1-2
Lazio-Verona 4-0

Classifica Serie A

  1. Napoli 6
  2. Juventus 6
  3. Cremonese 6
  4. Roma 6
  5. Udinese 4
  6. Inter 3
  7. Lazio 3
  8. Milan 3
  9. Como 3
  10. Bologna 3
  11. Atalanta 2
  12. Fiorentina 2
  13. Pisa 1
  14. Cagliari 1
  15. Genoa 1
  16. Parma 1
  17. Lecce 1
  18. Verona 1
  19. Torino 1
  20. Sassuolo 0

Prossimo turno Serie A, 3ª giornata

Sabato 13 settembre

Ore 15.00
Cagliari-Parma

Ore 18.00
Juventus-Inter

Ore 20.45
Fiorentina-Napoli

Domenica 14 settembre

Ore 12.30
Roma-Torino

Ore 15.00
Atalanta-Lecce
Pisa-Udinese

Ore 18.00
Sassuolo-Lazio

Ore 20.45
Milan-Bologna

Lunedì 15 settembre

Ore 18.30
Verona-Cremonese

Ore 20.45
Como-Genoa

