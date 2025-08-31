Inter, che tonfo: perde in casa con l’Udinese! Illusione Chivu contro il Torino? Timbro Vlahovic alla Juve, poker Lazio | RISULTATI e CLASSIFICA

StrettoWeb

Cinque reti al Torino alla prima e poi la domanda delle domande: troppa Inter o poco Torino? Forse una risposta oggi c’è: l’Inter stecca clamorosamente la sua seconda a San Siro e si fa rimontare dall’Udinese, perdendo 1-2. Succede tutto nel primo tempo: gol di Dumfries, pari di Davis su rigore e poi Atta segna a fine primo tempo. I nerazzurri restano a tre punti. Chi vola a 6 invece è la Juve, che si aggrappa a Vlahovic, ancora una volta a segno dalla panchina: capocciata su corner nel finale di gara e 0-1 a Genova. Sarri riscatta la sconfitta all’esordio a Como e con la Lazio ne segna 4 al Verona. Nell’altra sfida di oggi, pari a reti bianche tra Torino e Fiorentina. Di seguito il programma.

Risultati Serie A, 2ª giornata

Venerdì 29 agosto

Ore 18.30

Cremonese-Sassuolo 3-2

Ore 20.45

Lecce-Milan 0-2

Sabato 30 agosto

Ore 18.30

Bologna-Como 1-0

Parma-Atalanta 1-1

Ore 20.45

Napoli-Cagliari 1-0

Pisa-Roma 0-1

Domenica 31 agosto

Ore 18.30

Genoa-Juventus 0-1

Torino-Fiorentina 0-0

Ore 20.45

Inter-Udinese 1-2

Lazio-Verona 4-0

Classifica Serie A

Napoli 6 Juventus 6 Cremonese 6 Roma 6 Udinese 4 Inter 3 Lazio 3 Milan 3 Como 3 Bologna 3 Atalanta 2 Fiorentina 2 Pisa 1 Cagliari 1 Genoa 1 Parma 1 Lecce 1 Verona 1 Torino 1 Sassuolo 0

Prossimo turno Serie A, 3ª giornata

Sabato 13 settembre

Ore 15.00

Cagliari-Parma

Ore 18.00

Juventus-Inter

Ore 20.45

Fiorentina-Napoli

Domenica 14 settembre

Ore 12.30

Roma-Torino

Ore 15.00

Atalanta-Lecce

Pisa-Udinese

Ore 18.00

Sassuolo-Lazio

Ore 20.45

Milan-Bologna

Lunedì 15 settembre

Ore 18.30

Verona-Cremonese

Ore 20.45

Como-Genoa