Inter, che tonfo: perde in casa con l’Udinese! Illusione Chivu contro il Torino? Timbro Vlahovic alla Juve, poker Lazio | RISULTATI e CLASSIFICA

Cinque reti al Torino alla prima e poi la domanda delle domande: troppa Inter o poco Torino? Forse una risposta oggi c’è: l’Inter stecca clamorosamente la sua seconda a San Siro e si fa rimontare dall’Udinese, perdendo 1-2. Succede tutto nel primo tempo: gol di Dumfries, pari di Davis su rigore e poi Atta segna a fine primo tempo. I nerazzurri restano a tre punti. Chi vola a 6 invece è la Juve, che si aggrappa a Vlahovic, ancora una volta a segno dalla panchina: capocciata su corner nel finale di gara e 0-1 a Genova. Sarri riscatta la sconfitta all’esordio a Como e con la Lazio ne segna 4 al Verona. Nell’altra sfida di oggi, pari a reti bianche tra Torino e Fiorentina. Di seguito il programma.
Risultati Serie A, 2ª giornata
Venerdì 29 agosto
Ore 18.30
Cremonese-Sassuolo 3-2
Ore 20.45
Lecce-Milan 0-2
Sabato 30 agosto
Ore 18.30
Bologna-Como 1-0
Parma-Atalanta 1-1
Ore 20.45
Napoli-Cagliari 1-0
Pisa-Roma 0-1
Domenica 31 agosto
Ore 18.30
Genoa-Juventus 0-1
Torino-Fiorentina 0-0
Ore 20.45
Inter-Udinese 1-2
Lazio-Verona 4-0
Classifica Serie A
- Napoli 6
- Juventus 6
- Cremonese 6
- Roma 6
- Udinese 4
- Inter 3
- Lazio 3
- Milan 3
- Como 3
- Bologna 3
- Atalanta 2
- Fiorentina 2
- Pisa 1
- Cagliari 1
- Genoa 1
- Parma 1
- Lecce 1
- Verona 1
- Torino 1
- Sassuolo 0
Prossimo turno Serie A, 3ª giornata
Sabato 13 settembre
Ore 15.00
Cagliari-Parma
Ore 18.00
Juventus-Inter
Ore 20.45
Fiorentina-Napoli
Domenica 14 settembre
Ore 12.30
Roma-Torino
Ore 15.00
Atalanta-Lecce
Pisa-Udinese
Ore 18.00
Sassuolo-Lazio
Ore 20.45
Milan-Bologna
Lunedì 15 settembre
Ore 18.30
Verona-Cremonese
Ore 20.45
Como-Genoa