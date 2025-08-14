Insulti social a Giorgia Meloni e Wanda Ferro, la solidarietà da FdI Reggio Calabria: “attacchi squallidi”

StrettoWeb

La coordinatrice di Fratelli d’Italia per la città di Reggio Calabria, Ersilia Cedro, a nome suo e di tutto il coordinamento cittadino, esprime la più “ferma condanna per i vili attacchi social subiti dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla Sottosegretaria di Stato Wanda Ferro. Il coordinamento reggino si stringe con profonda solidarietà attorno a due donne e figure istituzionali che rappresentano un esempio di impegno, dedizione e serietà per il Paese e per il partito. Gli attacchi, di natura squallida e inaccettabile, non colpiscono solo le persone, ma minano il decoro delle istituzioni e il rispetto che ogni figura pubblica merita, a prescindere dal proprio schieramento politico”.

“A nome di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, esprimo la nostra totale e incondizionata vicinanza a Giorgia Meloni e Wanda Ferro” ha dichiarato Ersilia Cedro. “Questi gesti codardi, che si nascondono dietro l’anonimato della rete, non ci intimidiscono e non scalfiscono minimamente il nostro sostegno. L’odio e la volgarità non possono e non devono trovare spazio nel dibattito civile. Continueremo a lavorare con ancora più forza, sapendo di avere alla guida due donne di grande valore”. Il coordinamento di Fratelli d’Italia Reggio Calabria “ribadisce il proprio impegno a promuovere un dibattito politico basato sul rispetto reciproco e su posizioni costruttive, rigettando con decisione ogni forma di violenza verbale e diffamazione”.